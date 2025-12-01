Filhos de Bolsonaro se unem em crítica a Michelle: ‘Autoritária e constrangedora’

Flávio, Carlos e Eduardo condenaram declaração da ex-primeira-dama que rechaçou articulação feita por André Fernandes para aproximar o PL cearense de Ciro Gomes

Jayme/Ascom/TSE Filhos de Bolsonaro saíram em defesa de André Fernandes após criticas de Michelle Bolsonaro



Os três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, criticaram nesta segunda-feira (1º) a declaração feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsnoaro durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo cearense, no domingo (30/11). Na ocasião, ela rechaçou a articulação feita pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) para aproximar o segmento local do partido a Ciro Gomes (PSDB).

Em entrevista ao O Povo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que Michelle “atropelou” Bolsonaro. “[Ele] havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará e a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, disse o parlamentar.

Na sequência, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) endossou o irmão por meio de seu perfil no X (ex-Twitter). “Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”, escreveu.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se pronunciou a favor de Flávio. Por meio de seu perfil no X, o parlamentar afirmou que a atitude de Michelle foi “injusta e desrespeitosa com André Fernandes”. Disse ainda que ele não “poderia ser criticado por obedecer o líder”.

Meu irmão @FlavioBolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o @andrefernm o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. https://t.co/9e8am5fcpo — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 1, 2025

ARTICULAÇÃO NO CEARÁ

Ainda em entrevista ao O Povo, Flávio afirmou que em um cenário no qual Ciro disputa o governo cearense contra o PT, há uma oportunidade de reduzir a força local de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida para reeleição. Por isso, André Fernandes desempenha o papel de fazer a articulação local.