Filhos de Bolsonaro se unem em crítica a Michelle: ‘Autoritária e constrangedora’

Flávio, Carlos e Eduardo condenaram declaração da ex-primeira-dama que rechaçou articulação feita por André Fernandes para aproximar o PL cearense de Ciro Gomes

  • Por Júlia Mano
  • 01/12/2025 20h11
Jayme/Ascom/TSE familia-bolsonaro Filhos de Bolsonaro saíram em defesa de André Fernandes após criticas de Michelle Bolsonaro

Os três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, criticaram nesta segunda-feira (1º) a declaração feita pela ex-primeira-dama Michelle Bolsnoaro durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo cearense, no domingo (30/11). Na ocasião, ela rechaçou a articulação feita pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) para aproximar o segmento local do partido a Ciro Gomes (PSDB).

Em entrevista ao O Povo, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que Michelle “atropelou” Bolsonaro. “[Ele] havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará e a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora”, disse o parlamentar.

Na sequência, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) endossou o irmão por meio de seu perfil no X (ex-Twitter). “Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”, escreveu.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se pronunciou a favor de Flávio. Por meio de seu perfil no X, o parlamentar afirmou que a atitude de Michelle foi “injusta e desrespeitosa com André Fernandes”. Disse ainda que ele não “poderia ser criticado por obedecer o líder”.

ARTICULAÇÃO NO CEARÁ

Ainda em entrevista ao O Povo, Flávio afirmou que em um cenário no qual Ciro disputa o governo cearense contra o PT, há uma oportunidade de reduzir a força local de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida para reeleição. Por isso, André Fernandes desempenha o papel de fazer a articulação local.

