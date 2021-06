Flávio Dino anuncia desfiliação do PCdoB após 15 anos

Governador do Maranhão disse ter ‘visões diferentes’ e desejou êxito ao partido

Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo Flávio Dino anunciou desfiliação do PCdoB nesta quinta-feira, 17



O governador do Maranhão, Flávio Dino, pediu desfiliação do PCdoB após 15 anos no partido. O político fez o anúncio nas redes sociais nesta quinta-feira, 17. “Desejo êxito ao partido na sua caminhada em defesa de uma Pátria Livre e Justa. Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”, escreveu Dino. “Diferenças que hoje temos, de estratégia e tática política, são menos importantes do que o meu reconhecimento ao papel histórico do partido na defesa de um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil”, completou. Em sua carta de desfiliação, Flávio Dino afirmou que os motivos de sua saída já foram apresentados às instâncias partidárias reiteradamente, mas alegou ter “visões diferentes”. “Meu apreço pelo PCdoB e pela sua militância me impõe respeitar ritmos e processos internos em relação aos quais tenho visões diferentes”, declarou. O governador disse ainda que continuará unido a legenda para “derrotar o projeto antinacional e antipopular que se instaurou no Brasil”. Ele não informou a qual partido irá se filiar.

Informo que pedi desfiliação ao PCdoB. Desejo êxito ao Partido na sua caminhada em defesa de uma Pátria Livre e Justa. Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 17, 2021