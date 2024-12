Flávio Dino brinca com Moraes sobre posto de ‘mais odiado’ do STF: ‘Primazia é dele, não faço questão desse campeonato’

Ministro comentou sobre os rumores de má fama após suspender emendas parlamentares bilionárias; ele criticou a falta de maturidade nas reações, que não estão lidando adequadamente com as novas exigências

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dino também aproveitou a oportunidade para elogiar o colega Alexandre de Moraes



O ministro Flávio Dino, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), fez comentários bem-humorados sobre as reações que suas decisões têm gerado. Sentado ao lado de Alexandre de Moraes, ministro brincou: “A primazia é dele. Posso ficar em segundo, terceiro lugar. Não faço questão desse campeonato”, disse, arrancando risadas do público. A declaração foi em um evento do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA), realizado em Brasília, nesta quinta-feira (12). Dino também aproveitou a oportunidade para elogiar o colega Alexandre de Moraes e expressar sua preocupação com a resposta do Congresso à recente determinação do STF, que visa aumentar a transparência no uso das emendas parlamentares.

O ministro ressaltou que as mudanças propostas são essenciais para garantir a integridade do processo democrático. Ele criticou a falta de maturidade nas reações dos parlamentares, que, segundo ele, não estão lidando adequadamente com as novas exigências. Dino acredita que a transparência é um pilar fundamental para a confiança nas instituições e no funcionamento do sistema político.

Além disso, Dino reafirmou a importância da autonomia do Supremo Tribunal Federal, destacando que a Corte tem um compromisso inabalável com a Constituição. Recentemente, ele implementou um teto para as emendas parlamentares, uma decisão que não foi bem recebida por muitos parlamentares, que agora ameaçam obstruir a votação de propostas econômicas importantes.

