‘Fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas’, diz Lula na abertura da Cúpula da Amazônia

Presidente destacou o protagonismo dos países da América do Sul na proteção do bioma e necessidade de promover uma visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região

LEO BAHIA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Presidente Lula foi o primeiro a discursar na abertura da Cúpula da Amazônia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou o discurso de abertura da Cúpula da Amazônia, iniciada nesta terça-feira, 8, em Belém, no Pará. Ele destacou a importância dos países da América do Sul liderarem as discussões sobre o tema e afirmou que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação dos países membros da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia (OTCA). “Ampliando e aprofundando nossas iniciativas de cooperação, coordenação e integração entre os membros da OTCA, poderemos assegurar que nossa visão de desenvolvimento sustentável terá vida longa e amplo alcance. Finalmente, fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima à reforma do sistema financeiro internacional”, discursou.

Lula destacou o protagonismo dos países em que a Amazônia se encontra e do papel relevante para a proteção do bioma. “Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado, em 1978, os chefes de Estado só se encontraram três vezes: em 1989, 1992 e 2009. Todas elas em Manaus. Há quatorze anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática”, afirmou. O presidente pontuou a importância de discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia.O encontro contou com a presença de representantes da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, do Suriname e da Venezuela.