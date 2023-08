G. Dias pediu para não receber alertas sobre invasões, afirma ex-diretor da Abin na CPMI do 8 de Janeiro

Saulo Moura da Cunha foi ouvido pelo colegiado nesta terça-feira e falou sobre as conversas que teve com o ex-ministro de Lula a respeito das invasões às sedes dos Três Poderes

Edilson Rodrigues/Agência Senado Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Abin, fala à CPMI do 8 de Janeiro



O ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha, afirmou, durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, que enviou mensagens via aplicativo ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, sobre a possibilidade de uma ação extremista, como a invasão dos prédios. Aos parlamentares, Cunha relatou que G. Dias orientou a retirada do seu nome dos relatórios que alertavam aos riscos por, supostamente, não ser o destinatário oficial daquelas mensagens. “Fiz os dois relatórios. O primeiro numa planilha que continha os alertas encaminhados pela Abin a grupos e também os alertas encaminhados por mim pessoalmente, do meu telefone, ao ministro-chefe do GSI. Entreguei essa planilha ao ministro, e ele determinou que fosse retirado o nome dele dali, porque não seria o destinatário oficial daquelas mensagens. Que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou que fosse feito, eu obedeci à ordem”, declarou.