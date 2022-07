Garotinho desiste de candidatura ao governo do Rio de Janeiro

Ex-governador decidirá nesta semana se irá concorrer à deputado federal, estadual ou a nenhum cargo; Clarissa Garotinho, sua filha e deputada federal, disputará uma vaga no Senado

Jose Lucena/Estadão Conteúdo Anthony Garotinho não será candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro



O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (União Brasil), anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá mais concorrer ao comando do governo do Estado. Em nota recebida pela equipe de reportagem da Jovem Pan, o político ressaltou que ainda não decidiu se irá se candidatar à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa do Rio ou se não disputará cargos eletivos neste ano. Em reunião com a cúpula do partido, decidiu-se entre o político e integrantes da legenda que Garotinho não terá a obrigação de apoiar o atual governador Cláudio Castro (PL) na sua tentativa de permanecer no Palácio Guanabara. Já sua filha, a deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil-RJ), ingressará na corrida ao Senado Federal.

