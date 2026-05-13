Genial/Quaest: rejeição de Messias ao STF divide opinião dos brasileiros

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (13) mostra que 61% não sabiam da rejeição do AGU ao Supremo Tribunal Federal

Andressa Anholete / Agência Senado Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado



A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra uma divisão na opinião dos brasileiros em relação à rejeição do nome do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados aprovam a recusa da indicação, enquanto 35% desaprovam a decisão. Os que não sabem ou não responderam somam 27%.

Os números indicam que a avaliação sobre a votação varia conforme a identificação política dos entrevistados. Entre o grupo identificado como lulista, 54% desaprovam a rejeição do nome e 19% aprovam. No grupo bolsonarista, 58% aprovam o veto do Senado e 21% desaprovam. Entre os eleitores que se declaram independentes, os índices apontam 32% de aprovação e 32% de desaprovação.

A pesquisa também abordou a opinião da população sobre o papel institucional da votação. Para 53% dos brasileiros, a recusa do nome é um direito do Senado. Para 27%, o ato configurou uma traição ao governo. Aqueles que não souberam ou não opinaram representam 20%.

Apesar de haver opiniões formadas sobre a votação, a pesquisa mostra que a maioria da população desconhecia a decisão. Os dados registram que 61% não sabiam da rejeição de Messias ao STF, contra 39% que afirmaram já ter conhecimento do caso.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada por meio de 2.004 entrevistas domiciliares, entre os dias 08 e 11 de maio de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.