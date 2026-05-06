Genial/Quaest: veja as intenções de voto de Lula, Flávio e outros presidenciáveis em 10 estados

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (6) aponta presidente Lula (PT) com liderança nos estados do Nordeste

BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)



A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) apresentou as intenções de voto para presidente da República em dez estados brasileiros, que concentram cerca de 75% de todo o eleitorado nacional.

Os dados revelam que o presidente Lula (PT) mantém liderança nos estados do Nordeste. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera ou empata tecnicamente com o petista nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A pesquisa também mediu a força de governadores em seus redutos eleitorais, como Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e Ronaldo Caiado (PSD) em Goiás.

Confira abaixo o cenário estimulado de 1º turno estado por estado:

Pernambuco

Em seu estado natal, o presidente Lula lidera com tranquilidade. O petista atinge 53% das intenções de voto, abrindo larga vantagem sobre Flávio Bolsonaro, que marca 19%. Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos (Missão) têm 1% cada.

Ceará

O cenário cearense é bastante favorável ao atual governo. Lula lidera com a metade das intenções de voto, registrando 50%. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar com 23%. Zema tem 2%, enquanto Caiado e Renan Santos têm 1% cada.

Bahia

Maior colégio eleitoral do Nordeste, a Bahia consolida a força do PT na região. Lula marca 49% contra 19% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado tem 2%, Zema 1% e Renan Santos 1%.

Pará

No Norte do país, o cenário é de empate técnico. Lula tem 35% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%. Caiado e Renan Santos aparecem com 2%, enquanto Zema tem 1%.

Minas Gerais

O segundo maior colégio eleitoral do país apresenta a maior força do ex-governador Romeu Zema. Lula lidera com 33%, seguido por Flávio Bolsonaro com 27% e Zema com 11%. Caiado possui 2% e Renan Santos, 1%.

São Paulo

No maior estado do Brasil, a vantagem no primeiro turno é da oposição. Flávio Bolsonaro lidera com 34%, enquanto Lula aparece com 31%. Como a margem de erro em SP é de 2 pontos, o cenário é de empate técnico, mas com o senador numericamente à frente.

Zema aparece com 3% na pesquisa, enquanto Caiado e Renan Santos têm 1% cada das intenções de voto.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro apresenta um cenário apertado. Flávio Bolsonaro tem 31% das intenções de voto contra 29% de Lula. O estado registra um dos maiores índices de votos brancos, nulos ou pessoas que dizem não votar (17%).

Caiado e Zema têm 2% cada das intenções de voto, enquanto Renan Santos aparece com 1%.

Rio Grande do Sul

A pesquisa aponta mais um empate técnico na região Sul para o primeiro turno. Flávio Bolsonaro e Lula aparecem lado a lado, com o senador marcando 31% e o presidente 29%. O número de eleitores indecisos é o maior entre os 10 estados pesquisados: 19%.

Zema e Caiado têm 3% na pesquisa, seguidos por Renan Santos com 2%.

Paraná

Entre os estados pesquisados, o Paraná é o reduto mais consolidado para a direita. Flávio Bolsonaro desponta com 38% das intenções de voto, abrindo uma diferença confortável para Lula, que registra 23%. Já Caiado e Zema têm 3% cada, enquanto Renan Santos tem 2%.

Goiás

O estado do Centro-Oeste é o único onde a liderança não está com Lula ou Flávio. O governador Ronaldo Caiado (PSD) lidera as intenções de voto com 31%, empurrando Flávio Bolsonaro para o segundo lugar, com 25%. Lula aparece na terceira colocação com 20%.

Zema aparece com 2%, enquanto Renan Santos tem 1% das intenções de voto.

Segundo turno

A pesquisa Quaest também fez um levantamento sobre as intenções de voto para segundo turno. Em um eventual cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, a divisão se mantém. Flávio venceria no RS (57% a 31%), PR (50% a 30%), GO (47% a 34%), SP (47% a 35%) e RJ (45% a 32%). Já Lula sairia vitorioso em PE (57% a 23%), BA (55% a 22%), CE (56% a 28%), PA (43% a 36%) e MG (39% a 36%, um cenário de empate técnico em território mineiro).

Em relação a Zema, Lula sairia vitorioso em PE (60% a 13%), CE (58% a 17%), BA (56% a 13%), PA (42% a 24%) e RJ (32% a 23%). Já o ex-governador de MG, Zema venceria numericamente em MG (38% a 37%), SP (36% a 35%), GO (35% a 33%) e PR (32% a 29%), todos em cenário de empate técnico, além de um empate exato no RS (30% a 30%).

Já em um eventual cenário entre Lula e Ronaldo Caiado, o ex-governador goiano venceria com folga em GO (51% a 26%) e lideraria numericamente no PR (32% a 29%, empate técnico). Já Lula sairia vitorioso no CE (57% a 17%), PE (56% a 17%), BA (56% a 15%), PA (43% a 25%), MG (38% a 26%), SP (35% a 34%, empate técnico), RJ (32% a 22%) e RS (32% a 29%, empate técnico).

O levantamento realizou 11.646 entrevistas presenciais entre os dias 21 e 28 de abril de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos nos demais estados. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09928/2026, em São Paulo; BR-00430/2026, em Minas Gerais; BR-06207/2026, no Rio de Janeiro; BR-08703/2026, na Bahia; BR-01656/2026, no Paraná; BR-06915/2026, no Rio Grande do Sul; BR-03473/2026, em Pernambuco; BR-01347/2026, no Ceará; BR-01755/2026, no Pará; e BR-01368/2026, em Goiás.