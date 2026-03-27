Gerp: Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no 1º e 2º turno

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (27) mostra o presidente com 38% das intenções de voto, contra 36% do senador no 1º turno

Reprodução/Flickr No segundo turno, o levantamento indica Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto, e Lula com 45%.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem tecnicamente empatados em todos os cenários de primeiro turno da disputa presidencial, além de também registrarem empate técnico no segundo turno, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo instituto Gerp.

No primeiro cenário, Lula soma 38% das intenções de voto, contra 36% de Flávio Bolsonaro. Em seguida aparecem Ciro Gomes (7%), Ratinho Júnior (4%), Romeu Zema (3%), Ronaldo Caiado (3%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (0%). Nenhum deles soma 3%, e 6% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro, 37%. Na sequência estão Ciro Gomes (7%), Ronaldo Caiado (5%), Romeu Zema (5%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (3%). Nenhum deles registra 3%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, há empate numérico entre Flávio Bolsonaro e Lula, ambos com 37%. Ciro Gomes aparece com 7%, seguido por Ratinho Júnior (5%), Romeu Zema (4%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (0%). Nenhum deles soma 4%, e 4% não souberam ou não responderam.

Já no quarto cenário, Flávio Bolsonaro marca 40%, contra 38% de Lula. Depois aparecem Ciro Gomes (7%), Romeu Zema (5%), Eduardo Leite (3%), Renan Santos (1%) e Aldo Rebelo (0%). Nenhum deles tem 3%, e 4% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

No segundo turno, o levantamento indica Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto, e Lula com 45%. Outros 5% afirmaram que votariam em nenhum dos candidatos, e 3% não souberam ou não responderam.

Rejeição

No recorte de rejeição, o levantamento mostra que Lula lidera, com 51% dos entrevistados afirmando que não votariam no petista. Em seguida aparece Flávio Bolsonaro, com 45% de rejeição. Entre os demais nomes testados, Zema registra 16%, empatado com Eduardo Leite (16%). Ratinho Júnior aparece com 15%, seguido por Ronaldo Caiado (13%) e Ciro Gomes (12%). Renan Santos e Aldo Rebelo têm 11% cada. Além disso, 1% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos, enquanto 1% afirmaram que não votariam em nenhum deles. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas. Os dados foram ponderados de acordo com sexo, faixa etária, renda do chefe do domicílio e regiões do país. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 e 25 de março de 2026. Ela está registrada no TSE com o número BR-02846/2026