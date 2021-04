Brasil se aproxima da marca de 14 milhões de casos de Covid-19

A média móvel de mortes aumentou para 2.906 enquanto que a média de casos caiu para 65.012

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08/03/2021 País se aproxima da marca de 14 milhões de infectados



O Brasil superou a marca de 13,9 milhões de casos de Covid-19 ao contabilizar 67.636 novos testes positivos nas últimas 24 horas. Com eles, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) chegou a 13.900.091. No mesmo período, foram registradas 2.929 novas mortes causadas pela doença, o que faz com que o total de vítimas fatais da pandemia seja de 371.678. A média móvel de mortes aumentou para 2.906 enquanto que a média de casos caiu para 65.012. Com isso, o Brasil deve superar a marca de 14 milhões de casos nos próximos dois dias. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim realizada às 18h deste sábado, 17. Apesar dos números altos, houve uma queda no número de mortes ao longo da semana. Entre os dias 11 e 17 de abril foram contabilizados 20.344 mortos enquanto que entre os dias 04 e 10 foram contabilizados 21.141 óbitos.

Os indicadores da doença seguem mostrando o avanço da pandemia de Covid-19. A taxa de mortalidade, por exemplo, voltou a subir, indo para 176,9 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da doença também voltou a subir, atingindo a marca de 6.614,5 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade ficou em 2,7%. São Paulo é o Estado mais atingido em números absolutos, com 2,7 milhões de casos e 88 mil mortos. Já em números proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (298,3 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima lidera o ranking de taxa de incidência (15.447,3 a cada 100 mil habitantes).