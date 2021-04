Veja como será a reabertura dos shoppings neste domingo em São Paulo

Centros comerciais voltam a funcionar em horário restrito, com a abertura apenas de lojas comerciais; restaurantes só vão poder receber público a partir do próximo sábado, 24

Cesar Conventi/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 09/04/2021 Shoppings do Estado de São Paulo reabrem neste domingo, 18



Na última sexta-feira, o governo de São Paulo anunciou que o Estado saiu da fase emergencial para entrar em uma fase de transição, mais flexível em relação às medidas de restrição. A partir deste domingo, os estabelecimentos comerciais poderão receber público, incluindo os shoppings centers, tradicionais locais de lazer da população paulistana. No entanto, será necessário prestar atenção às regras aplicadas neste primeiro momento. Apenas pessoas com máscaras de proteção poderão entrar nos estabelecimentos, que ficarão abertos em horário reduzido (11h às 19h). Quem esperava sair para comer com a família terá de reformular os planos. Até sexta-feira, 23, somente o comércio vai funcionar nos shoppings paulistas (lojas que vendem roupas, calçados, suplementos alimentares, perfumes, entre outros). Os serviços estão proibidos, mas, as lojas de operadoras de telefone poderão abrir as portas porque vendem aparelhos de celular.

Só no próximo sábado, 24, será possível saborear uma comida caseira ou um sanduíche de uma rede de fast food dentro de um shopping em São Paulo. Isso acontece porque é necessário seguir as determinações impostas para todos os restaurantes, independentemente de estar ou não dentro de um centro comercial. Ou seja, ficarão disponíveis apenas o delivery e o “take away” (pague e leve). O mesmo vale para serviços de depilação, salão de beleza, barbearia etc. No dia 1º de maio, a administração de João Doria (PSDB) fará uma nova reclassificação.

Aos domingos e feriados, alguns shoppings da rede Iguatemi vão abrir mais tarde, às 13h. São eles: Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Market Place, Iguatemi Alphaville e Iguatemi São José do Rio Preto. “Ficamos muito felizes em anunciar que estaremos de volta. Seguindo rigorosamente todas as orientações e funcionando em horário reduzido, de segunda a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, de 13h às 19h. A entrada só será permitida com o uso de máscara de proteção, e a temperatura corporal deverá ser inferior a 37,2°C. É muito bom te reencontrar”, celebrou, em comunicado, o Iguatemi São Paulo. Medidas como marcação nos pisos, instalação de purificadores de ar e distribuição de pontos com álcool em gel foram adotadas pelas redes que administram os shoppings no Estado.

Veja como alguns shoppings comemoram o retorno:

