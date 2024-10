Goiânia demite quase 2 mil servidores em ajuste de administração pública

Dentre os demitidos, 1.307 eram efetivos, enquanto 655 ocupavam funções comissionadas; exonerações impactam diversas áreas, como saúde, educação e cultura

Divulgação / Prefeitura de Goiânia O prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade, formalizou essa decisão por meio de dois decretos publicados no Diário Oficial do Município



A prefeitura de Goiânia anunciou a demissão de 1.962 servidores que ocupavam cargos comissionados ou de confiança. O prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade, formalizou essa decisão por meio de dois decretos publicados no Diário Oficial do Município. A justificativa apresentada para essa medida foi a necessidade de realizar um ajuste na estrutura da administração pública.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dentre os demitidos, 1.307 eram servidores efetivos, enquanto 655 ocupavam funções comissionadas. As exonerações impactaram diversas áreas, como saúde, educação, cultura e administração pública. A assessoria do prefeito destacou que essa ação é parte de um esforço para atender às metas fiscais e garantir a saúde financeira da prefeitura.

Rogério Cruz, que não obteve um bom desempenho nas eleições, ficou em penúltimo lugar, recebendo apenas 21.616 votos, o que representa 3,14% do total. Com isso, ele não conseguiu avançar para o segundo turno, que será disputado entre Fred Rodrigues, do PL, e Mabel, do União Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira