Gonet esquece microfone aberto e diz ter feito ‘cagada’ em pergunta para Rebelo

Procurador-geral da República questionou se o ex-ministro da Defesa acreditava que, sem adesão do Exército, a Marinha teria condições de promover condições de ruptura de normalidade institucional

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, cometeu uma gafe durante a oitiva do ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (23). Após fazer uma pergunta a Rebelo e ser contestado pela defesa do ex-ministro, Gonet, sem perceber que o microfone estava aberto, afirmou que “fez cagada” na pergunta.

A situação ocorreu durante audiência que faz parte da ação penal sobre suposto golpe de Estado, da qual Rebelo participa como testemunha do réu Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Gonet perguntou se Rebelo acreditava que, sem adesão do Exército, a Marinha teria condições de promover condições de ruptura de normalidade institucional.

A defesa de Garnier reclamou do que aquela seria uma pergunta opinativa, baseando-se em uma repreensão do ministro Alexandre de Moraes contra ele que ocorrera momentos antes, por uma pergunta semelhante. O ministro, então, solicitou que o procurador refizesse o questionamento. Pensando ter o microfone silenciado, o áudio de Gonet escapou. “Fiz uma cagada”, afirmou o procurador. O depoimento foi marcado por outros momentos tensos.

Moraes ameaçou prender o ex-ministro da Defesa após este afirmar que o que Garnier disse sobre “deixar à disposição” do ex-presidente Jair Bolsonaro as tropas em caso de uma tentativa de golpe não poderia ser tomado “literalmente”. “”É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, usamos a força da expressão”, disse Rebelo, que levou repreenda do ministro, e retrucou. “Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato”, respondeu o magistrado.

