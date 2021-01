Governadores discutem reserva de segunda dose a pessoas já imunizadas

Em mensagem enviada aos demais comandantes de estado, Wellington Dias, do Piauí, recomendou que secretários de saúde e prefeitos sejam orientados a garantir imunizante a quem recebeu primeira dose

Agência Senado/Reprodução Wellington Dias é o coordenador do Fórum dos Governadores na temática das vacinas



No mesmo dia em que os últimos estados começaram a vacinar sua população contra a Covid-19, os governadores passaram a discutir a reserva da segunda dose da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, para garantir que as primeiras pessoas imunizadas não fiquem sem a segunda parte do imunizante. Em mensagem enviada aos demais governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), recomendou que os secretários municipais de saúde e prefeitos sejam orientados a priorizar quem já foi imunizado. O motivo é simples: há o temor de que vacinação seja interrompida em razão da escassez de insumos para a fabricação dos imunizantes. O Brasil dispõe de 6 milhões de doses da CoronaVac – a primeira brasileira foi imunizada pelo governo do estado de São Paulo no domingo, 17.

“Acho importante orientação para postos de vacinação, secretários (as) municipais de saúde e prefeitos (as) para reservar uma vacina para cada vacina aplicada. Pois somente após a liberação deste lote de vacina teremos segurança para que mais pessoas sejam atendidas. Estou cobrando o cronograma firme para novas entregas”, diz Wellington Dias na mensagem. O governador do Piauí é coordenador do Fórum Nacional dos Governadores na temática das vacinas. Dias também fez uma segunda recomendação aos governadores: a instalação de um observatório pós-vacina, destinado ao acompanhamento de eventuais efeitos colaterais em pessoas imunizadas.