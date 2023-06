Governistas comemoram busca e apreensão da PF contra Marcos do Val

Parlamentares também apoiaram a decisão do STF de suspender as contas das redes sociais do senador

Marcos Oliveira/Agência Senado Operação da Polícia Federal contra o senador Marcos do Val ocorreu nesta quinta-feira, 15



A base governista foi às redes sociais para comemorar a ação da Polícia Federal (PF) contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES), que é investigado por cinco crimes: divulgar documento sigiloso (artigo 153 do Código Penal), associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), atentado à soberania do país (artigo 359-L do Código Penal), tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído (artigo 359-M do Código Penal) e organização criminosa (artigo 2, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013). A apuração foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o senador afirmar, em lives e entrevistas, que teria sido coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o senador “gordofóbico” foi finalmente alvo da operação da PF por supostamente tramar contra o atual governo. “Criou toda uma trama e acabou enrolado”, disse a dirigente petista. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Rogério Correia (PT-MG) anunciou que pedirá o afastamento de Marcos do Val da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. “Investigado não pode investigar”, escreveu o parlamentar. O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) ironizou o colega de Congresso. “Deu ruim para o Marquinhos da Swat. Confira abaixo a repercussão:

Chegou a hora da verdade pro bolsonarista gordofóbico Marcos do Val! Tentou junto com Bolsonaro e Daniel Silveira armar plano pra grampear e incriminar Alexandre de Moraes, fechar o TSE e dar golpe de Estado. Já até confessou o crime. Criou toda uma trama e acabou enrolado. É… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 15, 2023

A busca e apreensão contra Marcos do Val parte de uma suspeita de obstrução da justiça nos fatos relativos aos atos golpistas. Já estou preparando uma questão de ordem pra que, além de André Fernandes, o sen. também seja substituído na CPMI. Investigado NÃO PODE investigar! pic.twitter.com/In6qOjgfZj — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) June 15, 2023

URGENTE! Deu ruim para Marquinhos da Swat 🎉 A Polícia Federal está nesse momento fazendo uma busca e apreensão na casa do Senador bolsonarista Marcos do Val. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 15, 2023