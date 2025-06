Governo anuncia Plano Safra da Agricultura Familiar com previsão de R$ 78 bilhões em crédito rural

Valor representa um aumento de 2,89% em relação à safra anterior e, segundo o Palácio do Planalto, é o maior da série histórica; recursos estarão disponíveis a partir de 1º de julho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar do país



O governo federal lançou nesta segunda-feira (30) o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, com previsão de R$ 78,2 bilhões em crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O valor representa um aumento de 2,89% em relação à safra anterior e, segundo o Palácio do Planalto, é o maior da série histórica. Ao todo, o conjunto de ações voltadas ao setor deve movimentar R$ 89 bilhões entre financiamentos, seguro agrícola, compras públicas, assistência técnica, garantia de preço mínimo e outras políticas. Os recursos estarão disponíveis a partir de 1º de julho e vigorarão até junho de 2026.

As taxas de juros do Pronaf variam de 0,5% a 8% ao ano, dependendo da finalidade do crédito e do porte do produtor. O governo manteve os juros de 3% ao ano para o custeio de alimentos da cesta básica — como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite — e reduziu para 2% ao ano em casos de produção orgânica, agroecológica ou de produtos da sociobiodiversidade, considerados estratégicos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Para compra de máquinas e equipamentos menores, o limite de financiamento com juros de 2,5% ao ano subiu de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Já para máquinas maiores, o teto é de R$ 250 mil, com taxa de 5% ao ano. Entre os demais recursos, destacam-se R$ 3,7 bilhões destinados às compras públicas, R$ 5,7 bilhões ao seguro agrícola (Proagro Mais), R$ 1,1 bilhão para o programa de garantia-safra e R$ 240 milhões para assistência técnica. A política de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade receberá R$ 42,2 milhões.

Durante o lançamento, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar do país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o plano reafirma o compromisso do governo com a “soberania alimentar” e garante condições justas de financiamento aos pequenos produtores, mesmo em um cenário econômico adverso. A versão do Plano Safra voltada a médios e grandes produtores será apresentada nesta terça-feira (1º).

