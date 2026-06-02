Democracia Cristã cotou Augusto Cury antes de fechar com Joaquim Barbosa para presidência

Psiquiatra chegou a conversar com o partido, mas optou pelo Avante; crise financeira e falta de apoio empresarial a Aldo Rebelo aceleraram a mudança

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O Democracia Cristã (DC) chegou a cotar o médico psiquiatra Augusto Cury como pré-candidato à presidência da República antes de fechar com o ex-ministro Joaquim Barbosa. A informação foi confirmada por ao menos três interlocutores do DC e do Avante ouvidos pela Jovem Pan.

De acordo com interlocutores, Cury chegou a conversar com o DC, mas optou pelo Avante às vésperas do anúncio de sua candidatura presidencial. A mudança de planos do partido se deu em meio a uma crise interna. Como mostrou a Jovem Pan, o comando do DC, liderado por João Caldas, já se preparava para afastar Aldo Rebelo da pré-candidatura ao Palácio do Planalto pela legenda.

Um dos motivos para a troca foi a crise financeira do partido. A cúpula havia cobrado de Aldo que trouxesse recursos de empresários para a campanha presidencial, mas o ex-ministro não conseguiu o apoio esperado do setor produtivo. Em meio ao impasse, o DC passou a negociar com Joaquim Barbosa, que deve contar com um investidor de peso para bancar sua campanha.

Apesar de não ter anunciado oficialmente a pré-candidatura, interlocutores do DC avaliam que Barbosa manterá sua promessa de disputar a presidência. A expectativa é que o ex-ministro fortaleça a legenda para o próximo ano e ajude o partido a emplacar o número de deputados necessário para garantir o financiamento partidário.