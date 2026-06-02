Flávio envia Carta à Casa Branca e se diz preocupado com novas tarifas dos EUA

No ofício, o senador também afirmou que está confiante que será eleito presidente do Brasil em outubro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ)



O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou uma carta à Casa Branca direcionada ao Secretário de estado dos Estado Unidos, Marco Rubio, nesta terça-feira (2), pedindo que os país norte-americano não imponha mais tarifas ao Brasil. “Eu escrevo para reiterar, formalmente, o pedido que fiz pessoalmente: que os Estados Unidos não imponham tarifas sobre o Brasil”, escreveu Flávio.

O senador Flávio Bolsonaro já havia afirmado ter solicitado diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não aplicasse as taxas sobre as empresas brasileiras. O pedido, segundo o parlamentar, foi feito nas reuniões que contaram com a presença do vice-presidente, JD Vance, e do secretário de Estado, Marco Rubio. As declarações de Flávio foram dadas à rádio Itatiaia, de Minas Gerais.

O movimento ocorre em meio à proposta do governo americano de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos do Brasil.

De acordo com Flávio, a argumentação utilizada nos encontros focou na valorização da tecnologia e da produção nacional. O senador destacou setores como o agronegócio, o sistema de pagamentos PIX e o etanol como ativos estratégicos.

“É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês e vai negociar de igual para igual”, declarou.

‘Serei presidente do Brasil’

Durante a carta, o pré-candidato afirmou ainda que está confiante para ser eleito o próximo presdente do Brasil. “Como já disse, estou confiante que serei eleito presidente do Brasil em outubro”, escreveu.

*Em atualização