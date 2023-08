Governo do Rio de Janeiro transfere três lideranças criminosas para presídio federal no Paraná

Transferência dos presidiários foi autorizada pelo Poder Judiciário como parte da estratégia utilizada para manter líderes criminosos do tráfico e da milícia o mais distante possível de suas bases

Reprodução/ Jovem Pan News/ Divulgação Presidiários foram transferidos do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná



Três presos de alta periculosidade foram transferidos, nesta quinta-feira, 3, do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Uma grande mobilização foi feita pela Polícia Federal, pela Secretaria de Administração Penitenciária e pelo governo do Estado. Os presos deixaram o Complexo de Bangu, na zona oeste da capital fluminense, de helicóptero e foram até a base aérea do Aeroporto do Galeão, onde seguiram de avião para a unidade prisional no Sul do Brasil. Fernando Gonçalves, conhecido como “Bruxo”, Luiz Cláudio Serrat Correa, chamado de “Claudinho CL”, e Rubens Josué Werneck Marques Machado, vulgo “Marretinha”. A transferência foi para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Outros sete presos que estavam no Complexo Penitenciário de Gericinó foram transferidos na semana passada para o mesmo presídio. A transferência dos presidiários foi autorizada pelo Poder Judiciário como parte da estratégia utilizada para manter líderes criminosos do tráfico e da milícia o mais distante possível de suas bases. Em junho, o governador Cláudio Castro (PL) pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a transferência de 31 presos para unidades prisionais federais por pelo menos 3 anos e selou acordos na área de segurança pública. Segundo o governo do Rio de Janeiro, são criminosos que podem, mesmo da cadeia, causar instabilidade no Estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga