Governo Bolsonaro não tem ‘alma nem ideal’, diz Ernesto Araújo

Ex-ministro também criticou aproximação do Planalto com partidos do Centrão: ‘O projeto de construir uma grande nação minguou no projeto de construir uma base parlamentar’, disse

EFE/Joédson Alves Publicações foram feitas no perfil oficial do ex-ministro



Um mês após ser demitido do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo fez uma série de tuítes, neste sábado, 1º, criticando o governo do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro afirmou que a gestão não tem “alma nem ideal” e que a proposta “de construir uma grande nação minguou no projeto de construir uma base parlamentar”, em alusão à aproximação do Palácio do Planalto com os partidos do chamado Centrão. Araújo foi demitido após uma intensa pressão do Congresso, na esteira do debate sobre a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19 e a relação diplomática do Brasil com a Europa, China e Índia, por exemplo. Ele foi substituído pelo embaixador Carlos Alberto Franco França.

“Ao eleger o presidente Bolsonaro, em 2018, o povo brasileiro ganhou a chance de transformar o Brasil, de uma cleptocracia numa verdadeira democracia. Chegamos a avançar. Mas, a partir de meados de 2020, a reação do sistema, cavalgando a pandemia, começou a desmantelar essa esperança. Um governo popular, audaz e visionário foi-se transformando numa administração tecnocrática sem alma nem ideal. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O projeto de construir uma grande nação minguou no projeto de construir uma base parlamentar. Assisti a esse processo com angústia e inconformidade, e fiz o que pude, até onde pude, para preservar a visão original. Nisso estive quase sozinho. Vi confiscarem ao Presidente seu sonho, anularem suas convicções, abafarem sua chama”, diz em uma sequência de três publicações.

Apesar das críticas, Araújo ressaltou que continua apoiando Bolsonaro. “Muitos desprezam o sonho do presidente de mudar o Brasil. Eu, ao contrário, sempre acreditei, sempre estive e estarei com ele no seu amor pela liberdade e sua luta para libertar o povo de um sistema opressor. Com o apoio popular estou certo de que ele terá a força necessária para vencer”, escreveu em outro post. O ex-ministro também afirma que “somente a pressão popular” vai mudar o Brasil e que “o povo brasileiro tem a oportunidade de recuperar sua esperança, ao pedir ao presidente Bolsonaro que ele volte a ser o presidente eleito em 2018, aquele que prometeu derrotar o sistema”. Neste sábado, apoiadores fazem manifestações favoráveis ao governo em diversas capitais.