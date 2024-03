Governo brasileiro adia obrigatoriedade de visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália

Câmara dos Deputados se preparava para votar derrubada de decreto que tornaria exigência válida, mas Palácio do Planalto prometeu rever sua posição

Agência Brasil Exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália foi suspensa em 2019



O governo brasileiro decidiu adiar para 2025 a obrigatoriedade de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A proposta de cancelar o decreto que tornaria essa exigência válida a partir de 10 de abril foi discutida na Câmara dos Deputados, mas a votação foi suspensa após a indicação do Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concordou com o acordo proposto pelo governo, apoiado também pelo PL, mas ressaltou que o projeto tem apoio para ser aprovado. Segundo ele, a maioria dos deputados não concorda com a posição do Planalto em relação ao visto para turistas. O deputado Alencar Santana Braga, em nome da liderança do governo na Câmara, afirmou que o governo pretende editar um novo decreto, alterando a data de vigência para 10 de abril de 2025. Isso daria tempo suficiente para encontrar uma solução para a questão do visto para turistas.

A exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália foi suspensa em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, a gestão atual pretende retomar essa medida com base na reciprocidade diplomática, uma vez que esses países exigem visto dos turistas brasileiros. O deputado Marcel Van Hattem, autor do projeto que cancelaria a exigência de visto, criticou a prorrogação do governo, afirmando que isso apenas adia a derrubada da medida e gera insegurança para o setor de turismo e para estrangeiros dessas nações que têm interesses no Brasil.

