Lula se reúne com membros do Brics e não pretende irritar Trump

Principal objetivo do encontro é a defesa do multilateralismo, uma resposta direta às tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas, não deve haver uma declaração conjunta dos membros

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 09h11 - Atualizado em 08/09/2025 09h16
Renan Areias/Enquadrar/Estadão Conteúdo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista coletiva após o encerramento da 17ª Cúpula dos Brics Durante a reunião, o presidente Lula deve destacar a importância de fortalecer as parcerias comerciais entre os países do BRICS

Na manhã desta segunda-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma importante reunião por videoconferência com os países que compõem o grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este encontro, agendado para as 9 horas, foi convocado pelo governo brasileiro, que atualmente preside o bloco. O principal objetivo da reunião é a defesa do multilateralismo, uma resposta direta às tarifas impostas pelos Estados Unidos de Donald Trump. Brasil e Índia, em particular, têm enfrentado taxas de 50% sobre a maioria de seus produtos exportados para o mercado norte-americano, o que tem gerado preocupações econômicas significativas.

Durante a reunião, o presidente Lula deve destacar a importância de fortalecer as parcerias comerciais entre os países do BRICS. A China já se estabeleceu como o principal parceiro comercial do Brasil, e há planos ambiciosos para aumentar o comércio com a Índia para 20 bilhões de dólares até 2030. A expectativa é que outros países do bloco também busquem ampliar suas relações comerciais, promovendo um ambiente de cooperação mútua. Após a declaração inicial de Lula, os chefes de estado e representantes dos demais países terão a oportunidade de se pronunciar. No entanto, não está prevista uma declaração oficial conjunta, uma estratégia para evitar tensões adicionais com os Estados Unidos, especialmente em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em sua fase final.

Além da reunião com o BRICS, a agenda do presidente Lula inclui encontros com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde. O Palácio do Planalto deve divulgar uma nota para a imprensa brasileira, mas sem uma declaração oficial do bloco.

Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Comentários

