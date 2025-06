Governo cria comitê interministerial para combater desinformação sobre mudanças climáticas

Estrutura reúne 12 ministérios e visa fortalecer comunicação pública baseada em ciência; foco inclui combate a fake news e apoio a jornalistas e cientistas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O governo federal oficializou nesta segunda-feira (23) a criação do Comitê Informação e Clima Brasil, uma estrutura interministerial que terá como objetivo principal combater a desinformação sobre as mudanças climáticas no país. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União e integra os esforços do Brasil na chamada Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre o Clima, lançada durante fóruns internacionais como a COP28.

Participação de 12 ministérios e apoio de universidades

Ao todo, 12 ministérios participarão diretamente das ações, com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) à frente da coordenação geral, em parceria com os ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, que atuarão como co-coordenadores. Além da estrutura governamental, o comitê contará com o suporte de universidades, organizações da sociedade civil e entidades ambientais, que formarão uma Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima.

Estrutura e funcionamento

O comitê terá reuniões trimestrais, mas poderá convocar encontros extraordinários sempre que for necessário. A estrutura também incluirá um Subcomitê Executivo e até dez Câmaras Temáticas, com foco em áreas como jornalismo climático, redes sociais, educação, saúde pública e resposta a desastres.

Entre as principais atribuições estão:

Apoiar iniciativas de jornalismo científico;

Fortalecer a educação midiática;

Proteger cientistas, jornalistas e ambientalistas que atuam na divulgação de informações sobre o clima;

Monitorar e combater a disseminação de fake news, especialmente em momentos de desastres naturais e eventos climáticos extremos.

Contexto internacional e COP30

Segundo o governo, o novo comitê também terá papel estratégico na consolidação da posição brasileira nas negociações climáticas internacionais, com foco especial na preparação para a COP30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém (PA).

O anúncio ocorre em meio ao aumento da circulação de conteúdos enganosos sobre mudanças climáticas nas redes sociais e reforça o compromisso do governo com uma comunicação pública baseada em evidências científicas.