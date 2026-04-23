Governo de SP abre Campanha do Agasalho 2026 e convoca novos pontos de coleta

Órgãos públicos, empresas da iniciativa privada, comércios e condomínios interessados em se tornar pontos de arrecadação podem aderir à campanha mediante solicitação das caixas oficiais

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Campanha do agasalho



Com o slogan “Doe com amor, faz bem fazer o bem”, o Governo de São Paulo iniciou a Campanha do Agasalho 2026, com foco de ampliar ainda mais o alcance das doações e garantir que os itens cheguem com agilidade às regiões com maior demanda, especialmente aquelas que enfrentam temperaturas mais baixas durante o inverno.

Órgãos públicos, empresas da iniciativa privada, comércios e condomínios interessados em se tornar pontos de arrecadação podem aderir à campanha mediante solicitação das caixas oficiais. São necessárias apenas informações básicas sobre as organizações, como local de entrega e responsáveis.

Os interessados que quiserem participar como pontos oficiais de arrecadação, podem solicitar as caixas da campanha preenchendo o formulário online.

Quem não puder ser um ponto de arrecadação, pode ajudar por meio de doação de itens que estejam em bom estados de conservação, como:

Roupas;

Cobertores;

Meias;

Toucas;

Cachecóis;

Calçados.

Além da arrecadação de itens, a campanha de 2026 também incentiva doações financeiras via PIX, oferecendo uma alternativa prática e rápida de contribuição por meio da chave doacoesfussp@sp.gov.br.