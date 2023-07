Governo Lula é visto como péssimo, ruim ou regular por 63,5% dos eleitores de Guarulhos, aponta pesquisa

Pesquisa aponta que 47,8% da população da segunda maior cidade do Estado de São Paulo aprovam a gestão de Lula, enquanto 47,4% desaprovam o atual governo

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Mais de 60% dos eleitores de Guarulhos consideram o goveno Lula como péssimo, ruim ou regular



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado péssimo, ruim ou regular por mais da metade da população de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Pelo menos é o que indica o Instituto Paraná Pesquisas. Segundo o levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 27, 63,5% dos eleitores da segunda maior cidade do Estado consideram a gestão petista como péssima, ruim ou regular. A pesquisa aponta que 28,9% do eleitorado avaliam a gestão do petista como péssima e 8,5% consideram o atual governo como ruim. Outros 26,1% dos eleitores veem o governo Lula 3 como regular. No total, 47,8% aprovam a administração de Lula e outros 47,4% reprovam o atual o governo. Além disso, 4,7% não souberam ou não opinaram. O instituto mostra ainda que 21,5% avaliam a gestão como boa e apenas 12,8% como ótima. O Paraná Pesquisas ouviu 717 eleitores entre os dias 22 e 25 de julho. A margem de erro aproximada é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.