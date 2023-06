Governo Lula espera que ministra do Turismo peça demissão do cargo

Daniela Carneiro sofre pressão do União Brasil para deixar o posto; deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) tem o respaldo da bancada do partido

Roberto Castro/Mtur Ministra do Turismo, Daniela Carneiro realiza visita técnica em Belo Horizonte e participa de reunião com Trade Turístico



Embora o Palácio do Planalto tenha comunicado oficialmente que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, permanece no cargo até o momento, a expectativa do governo federal é que ela peça demissão. A informação é do repórter André Anelle, da Jovem Pan News. Daniela participou da reunião ministerial realizada nesta quinta-feira 15, pelo presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto. Oficialmente, o encontro serve para um balanço de forma generalizada do que cada ministro realizou até agora, além dos planos para os próximos meses. Nos bastidores, já é dada como certa a despedida da atual ministra do Turismo. Ontem, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), marido da ministra Daniela Carneiro, disse que ela pode sim sair da pasta, porque não quer causar problemas ao presidente Lula diante da pressão do União Brasil pelo Ministério do Turismo. O prefeito disse que Lula e Daniela choraram quando conversaram pessoalmente, que entendem o jogo político e que a troca está nas mãos do presidente.