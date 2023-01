Lula barra 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas

Indicados aguardavam aprovação do Senado Federal para oficialização; governo não indicou substitutos

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nomes derrubados constam em despacho publicado no Diário Oficial da União



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou 18 indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para cargos em órgãos do governo federal e embaixadas no exterior. Os nomes derrubados constam em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 31. As indicações incluem cargos como diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), chefe da Defensoria-Pública da União; ouvidor de autarquias como a Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Energia Elétrica; e sete embaixadas. As escolhas foram feitas por Bolsonaro e aguardavam aprovação do Senado Federal para oficialização. Dez dos 18 nomes foram apresentados após o segundo turno das eleições de 2022. Até o momento, o governo Lula não indicou os novos escolhidos para os cargos.