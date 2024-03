Governo repassa R$ 4 milhões a Rio Branco após enchentes; comitiva federal chega ao Acre

Dos 22 municípios do estado, 19 estão em situação de emergência

Marcos Vicentti/ Secom As inundações tiveram início no dia 21 de fevereiro e, até o momento, deixaram ao menos 24 mil pessoas desabrigadas



O governo federal autorizou o repasse de R$ 4 milhões ao município de Rio Branco, no Acre, para execução de ações na região atingida por enchentes. A transferência de recursos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4, em portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O valor total destinado foi de R$ 4.011.692,00 e a prefeitura de Rio Branco terá o prazo de 180 dias para trabalhar em procedimentos de Defesa Civil.

Ainda nesta manhã, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; e representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Ministério da Saúde; do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; do Ministério da Defesa e da Caixa Econômica Federal chegam ao Acre para acompanhar presencialmente as demandas da população. “Nos encontraremos com o governador Gladson Cameli, parlamentares e gestores municipais, e seguiremos para a cidade de Basiléia/AC e outras regiões afetadas pelas enchentes. Nossa solidariedade ao povo acreano neste momento desafiador”, escreveu Góez no X (antigo Twitter).

O Governo do Estado do Acre decretou situação de emergência em 19 dos 22 municípios do estado. As inundações tiveram início no dia 21 de fevereiro e, até o momento, deixaram ao menos 24 mil pessoas desabrigadas. Há também registros de três mortes por afogamentos ligados às enchentes.