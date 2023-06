Governo teme novo desgaste com agronegócio por Plano Safra

Setor reivindica R$ 20 bilhões, enquanto Ministério da Fazenda sinaliza com cerca de R$ 5 bilhões como recursos a serem aplicados

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 01/01/2023 Presidente Lula se reuniu com ministro da Agricultura nesta segunda, para debater detalhes do programa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve reunido com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para debater os investimentos a serem anunciados como linha de crédito do Plano Safra, na noite desta segunda-feira, 19. O governo teme novo desgaste com o setor do agronegócio, que reivindica R$ 20 bilhões, enquanto a Fazenda apontou cerca de R$ 5 bilhões como recursos a serem aplicados. As informações são do repórter André Anelli, da Jovem Pan News. Outro ponto debatido sobre o Plano Safra é quanto aos juros a serem aplicados, que conta com taxas de juros entre 5% e 6% ao ano para o Programa da Agricultura Familiar (Pronaf ), enquanto os médios produtores possuem tarifas de 8% ao ano. A tentativa é de chegar em uma solução, um meio termo, até o dia 27, quando deverá ser divulgado o Plano Safra deste ano.