Grupo Parlamentar Brasil-Israel critica governo Lula por postura em conflito entre Israel e Irã

O Grupo Parlamentar Brasil-Israel divulgou neste sábado (14) uma nota em que critica duramente a postura do governo Lula diante da escalada do conflito entre Israel e Irã. Segundo a organização formada por deputados e senadores alinhados ao governo israelense, a posição adotada pelo Itamaraty causa “indignação” e não representa o sentimento da maioria da população brasileira. O presidente do grupo, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o governo brasileiro “escolhe se alinhar aos que disseminam o terror, em vez de se posicionar firmemente ao lado das nações livres e democráticas”.

A declaração foi feita em resposta ao comunicado divulgado na sexta-feira (13) pelo Ministério das Relações Exteriores, que condenou o ataque aéreo promovido por Israel contra instalações militares e nucleares do Irã. Na avaliação do senador, as ações israelenses têm apoio internacional e foram direcionadas a alvos estratégicos com o objetivo de impedir o avanço do programa nuclear iraniano. “Israel não está apenas protegendo sua população, mas também o mundo, contra um regime que ameaça a liberdade, os direitos humanos e a democracia”, afirmou.

O grupo parlamentar também acusou o governo Lula de atrapalhar o processo de repatriação de comitivas brasileiras que ainda se encontram em solo israelense. “A posição do governo brasileiro prejudica e atrasa as negociações para a retirada das comitivas brasileiras”, diz o texto.

No mesmo dia, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), formalizou um pedido para o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com o objetivo de resgatar autoridades brasileiras que permanecem em Israel. No entanto, o fechamento do espaço aéreo no país tem dificultado a operação.