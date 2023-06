GSI voltará a cuidar da segurança de Lula, diz Rui Costa

Ministro da Casa Civil afirmou que presidente poderá convidar membros para a tarefa; mudança representa derrota para a Polícia Federal

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Decisão foi anunciada nesta terça-feira, 20, pelo ministro Rui Costa



A segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a ser responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 20, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A transição representa uma mudança importante para o governo, que havia retirado a atribuição do GSI e transferido para a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata, chefiada pelo delegado da Polícia Federal Alexsander Oliveira. Criada por decreto, a secretaria poderá ser extinta no próximo dia 30. Na prática, portanto, a alteração representa uma derrota para a PF. “É o GSI quem vai fazer [a segurança] e o presidente terá a liberdade de fazer e convidar quem ele entender que deve compor, independente de ser da Polícia Federal, Militar ou membro das Forças Armadas. Será montado modelo híbrido sob coordenação do GSI”, disse o ministro.