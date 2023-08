Hacker presta depoimento à CPMI do 8 de Janeiro; acompanhe

Corte também garantiu que Walter Delgatti poderá ser assistido por seu advogado durante o depoimento

Reprodução/Jovem Pan News Hacker Walter Delgatti Neto depõe a CPMI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira, 17



Preso por suspeita de invadir sistemas do Poder Judiciário a mando da deputada Carla Zambelli (PL-SP), o hacker Walter Delgatti Neto depõe à CPMI do 8 de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 17. Delgatti tem liberação do STF para ficar em silêncio, mas informou aos parlamentares que responderá às perguntas e que pretende colaborar com as investigações. Acompanhe ao vivo a transmissão:

Ontem, em depoimento à PF, Delgatti afirmou que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir “qualquer sistema do Judiciário”. Segundo a defesa, o hacker apresentou provas relacionadas aos pagamentos. “Como Delgatti está colaborando com a Justiça, colaborando com as investigações, a expectativa é que ele seja colocado em liberdade em breve”, disse o advogado Ariovaldo Moreira. Zambelli nega as acusações.

Mais conhecido como hacker da “Vaza Jato”, Delgatti foi liberado para ficar em “silêncio absoluto” na CPMI. Os advogados do hacker entraram com um pedido no STF nesta quarta-feira, 16, e o ministro Edson Fachin deu sinal positivo. “Considerando que a decisão que o convocou para depor na CPMI determina que o mesmo tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, considerando ainda que qualquer declaração do paciente poderá prejudicá-lo, além de que existe o risco de que atos constrangedores possam ocorrer durante o seu depoimento perante a CPMI, a presente impetração possui o único propósito de assegurar-lhe o direito ao silêncio absoluto”, disse a defesa.

O magistrado também garantiu que Delgatti poderá ser assistido por seu advogado durante o depoimento e afirmou que o hacker não poderá sofrer constrangimentos físicos ou morais ao permanecer calado diante de perguntas dos parlamentares. Delgatti foi preso pela Polícia Federal (PF) no início de agosto pela suposta invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A PF investiga se o ato foi promovido a mando da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). De acordo com as investigações, o hacker teria emitido falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.