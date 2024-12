Haddad descarta candidatura à presidência em 2026: ‘Não me entendo como candidato’

Durante a conversa, ministro expressou sua confiança na capacidade de Lula de se manter competitivo nas próximas eleições presidenciais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que não tem a intenção de se candidatar à presidência nas eleições de 2026. “Não, eu não me entendo como candidato em 2026”. Essa afirmação foi feita em um encontro com jornalistas durante um café da manhã nesta sexta-feira (20), onde ele também abordou a pesquisa Genial/Quest, que sugere seu potencial de votos para a presidência, caso Luiz Inácio Lula da Silva não participe da disputa.

Durante a conversa, Haddad expressou sua confiança na capacidade de Lula de se manter competitivo nas eleições de 2026, ressaltando a importância da experiência e do simbolismo que o atual presidente representa. Para ele, esses fatores são cruciais para a viabilidade de Lula como candidato. O ministro também fez uma reflexão sobre a crise cambial que o Brasil enfrentou em 1999, destacando como o governo da época conseguiu reverter a situação econômica.

Além disso, Haddad enfatizou que sua prioridade no momento é focar nas questões econômicas e na gestão do ministério, sem se distrair com especulações sobre futuras candidaturas. Ele reafirmou seu compromisso com as políticas públicas e o desenvolvimento econômico do Brasil.

Publicado por Luisa dos Santos