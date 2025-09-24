Haddad diz que Lula não vai se expor a humilhação em encontro com Trump: ‘Sabe se fazer respeitar’

Ainda não há detalhes sobre a agenda ou os temas específicos que seriam abordados na eventual reunião entre os presidentes, mas a expectativa é que a conversa possa render frutos para a economia brasileira

Expectativa de um possível encontro entre Lula e Trump ganhou força após declarações de Trump, indicando a possibilidade de uma reunião virtual na próxima semana



O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta terça-feira (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se exporá a “nenhum tipo de humilhação” caso se encontre com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A fala de Haddad ocorreu durante uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. “O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado”, enfatizou o ministro.

A expectativa de um possível encontro entre Lula e Trump ganhou força após declarações de Trump, indicando a possibilidade de uma reunião virtual na próxima semana. O tema foi abordado por Haddad em resposta a questionamentos do deputado Evair de Melo (PP-ES), que sugeriu que Lula deveria “implorar” a Trump para tratar da questão da imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. Haddad rechaçou a ideia, afirmando que Lula “não está precisando de lição de diplomacia de ninguém” e que não se submeterá a situações que ele classificou como humilhantes. O ministro fez uma comparação com a gestão anterior, citando um episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria se declarado a Trump.

A possibilidade de um encontro entre os dois líderes foi recebida positivamente pelo mercado. Nesta segunda-feira (23), após as declarações de Trump sobre a disposição de se reunir com Lula e de potencialmente revisar as tarifas, o dólar registrou queda e a bolsa de valores apresentou alta. Analistas indicam que a sinalização de diálogo pode trazer benefícios econômicos ao Brasil. Ainda não há detalhes sobre a agenda ou os temas específicos que seriam abordados na eventual reunião, mas a expectativa é que a conversa possa render frutos para a economia brasileira, especialmente no que diz respeito às relações comerciais com os Estados Unidos.