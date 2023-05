Haddad é chamado de ‘limitado’ e reage durante audiência na Câmara

Bate-boca entre Evair de Melo, que foi vice-líder do governo Bolsonaro, e o chefe da equipe econômica ocorreu em sessão de debate sobre o novo arcabouço fiscal

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad compareceu a audiência na Câmara nesta quarta-feira, 17



Chamado de “limitado” pelo deputado federal Evair de Melo (PP-ES) durante audiência sobre o novo arcabouço fiscal, nesta terça-feira, 17, na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reagiu. “Deputado Evair, com todo respeito, seu conceito de limitação é diferente do meu”, afirmou. O ministro respondeu a uma provocação do parlamentar do PP, que disse ao chefe da equipe econômica que “todo mundo reconhece a sua limitação”. O bate-boca seguiu com Haddad atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro. “O senhor acha o presidente Bolsonaro uma pessoa pouco limitada; eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda minha vida”, rebateu. Haddad emendou dizendo que os resultados do governo anterior pioraram o país, citando as mortes ocorridas durante a pandemia de Covid-19 e os números da economia. “Os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate que está aqui, não falar de limitação de quem quer que seja. Meu Deus do céu!”, finalizou o petista.