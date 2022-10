Haddad lidera com 39% dos votos válidos; Tarcísio tem 31%, e Garcia, 23%, aponta Datafolha

Em relação ao último levantamento, o Haddad oscilou negativamente dois pontos

Fernando Haddad segue liderando as pesquisas de intenção de votos em São Paulo



A última pesquisa Datafolha divulgada neste sábado,1º, véspera do primeiro turno das eleições 2022, mostra Fernando Haddad (PT) na liderança com 39% dos votos válidos. Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 31%, e o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 23% aparecem na sequência. Neste cenário, se o primeiro turno ocorresse hoje, o Haddad e Tarcísio disputariam o segundo turno. Na reta final da campanha, o instituto dará destaque aos votos válidos, em consonância com o critério que é utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para contabilizar os votos do pleito, que ocorre neste domingo, 2. No índice divulgado na última quinta-feira, 29, o petista tinha 41%, contra 31% de Tarcísio e 22% de Garcia. A pesquisa foi feita nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP-09987/2022.

Segundo turno e rejeição

A nova pesquisa Datafolha traz também resultados para disputas de segundo turno. De acordo com o levantamento, o ex-prefeito de São Paulo perderia em uma disputa direta contra Rodrigo Garcia (43% x 42%), o que representa uma virada do tucano na comparação com a pesquisa anterior, de 29 de setembro. Da mesma forma, Fernando Haddad viu cair sua vantagem para o ex-ministro da Infraestrutura, mas ainda seria eleito para o Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o instituto, o petista tem 46% das intenções de voto, ante 41% de Gomes de Freitas – na última semana, o petista tinha 48%, e o candidato do Republicanos, 40%. A pesquisa deste sábado traz ainda os dados de rejeição dos candidatos. O ex-prefeito de São Paulo lidera entre os concorrentes que os eleitores não votariam de jeito nenhum, com 40% de rejeição. O ex-ministro da Infraestrutura aparece na segunda posição, com 33%, e Rodrigo Garcia, atual governador, chegou a 20% de recusa entre o eleitorado paulista. O cenário mostra um crescimento na rejeição de todos os concorrentes, incluindo nomes com menor alcance no Estado, como Altino Júnior (PSTU), que é rejeitado por 14%; Elvis Cezar (PDT), 14%; Antonio Jorge (Democracia Cristã), Gabriel Colombo (PCB), Edson Dorta (PCO) e Vinicius Poit (Novo), com 13% cada; e Carol Vigliar (Unidade Popular), com 12% de rejeição. Dos eleitores, 3% votariam em qualquer concorrente, 4% não votariam em nenhum e 10% estão indecisos.