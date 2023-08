Haddad se encontra com Rodrigo Pacheco após desentendimento com Arthur Lira

Autoridades se reuniram um dia após declarações do ministro sobre dificuldades de negociação da Câmara com o Executivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta terça-feira, 15, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no gabinete da Presidência da Casa. O assunto do encontro não foi divulgado, mas a ida do ministro ocorre um dia após declarações sobre dificuldades de negociação da Câmara com o Executivo. “O fato é que estamos conseguindo encontrar caminho. Não está fácil, não pense que está fácil. A Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder que eu nunca vi na minha vida”, disse em entrevista ao programa Reconversa.

Na segunda-feira, 14, o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP)teria ficado insatisfeito com críticas de Haddad à atuação da Casa parlamentar. Com isso, a reunião dos líderes da Câmara sobre o novo arcabouço fiscal teria sido adiada. O ministro da Fazenda não respondeu à imprensa se também se encontraria com o presidente da Camara. O encontro também coincide com uma mobilização da Confederação dos Municípios (CNM) em defesa dos interesses de prefeitos na reforma tributária. O grupo tem reuniões marcadas tanto com Pacheco como com Lira.