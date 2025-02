Hamas exige libertação de prisioneiros para avançar em negociações de cessa-fogo com Israel

Governo israelense, por sua vez, decidiu adiar a soltura, alegando que o Hamas não cumpriu acordos anteriores, o que intensificou as tensões nas conversas entre as partes

EFE/EPA/MOHAMMED SABRE Israel e Hamas estão em uma trégua que se estende por seis semanas



O Hamas condiciona o avanço nas negociações de cessar-fogo com Israel à libertação de 620 prisioneiros, acusando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de obstruir o processo. O governo israelense, por sua vez, decidiu adiar a soltura, alegando que o Hamas não cumpriu acordos anteriores, o que intensificou as tensões nas conversas entre as partes. Basem Naim, representante do Hamas, enfatizou que a libertação dos prisioneiros é uma exigência fundamental antes de qualquer progresso nas negociações. Em resposta, Israel argumenta que o Hamas tem agido de maneira “humilhante” em relação à devolução de corpos e prisioneiros, complicando ainda mais a situação.

Atualmente, as partes estão em uma trégua que se estende por seis semanas, com o término previsto para o próximo sábado. No entanto, não há sinais de que novas negociações estejam em andamento para um acordo mais duradouro. A decisão de Israel de postergar a soltura dos prisioneiros foi baseada em alegações de “violações repetidas” por parte do Hamas. Recentemente, a situação se agravou após a devolução de corpos de uma família, o que gerou descontentamento em Israel e levantou críticas sobre a forma como o Hamas tem conduzido as libertações.

