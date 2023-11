‘Hoje é dia de Enem’, diz Lula a jornalistas após pergunta sobre meta fiscal

Presidente voltou a ser questionado após declaração sobre o tema desagradar o mercado e elevar as cobranças ao ministro Fernando Haddad

Lewis Joly / POOL/EFE Presidente Lula garantiu que "100% das escolas" estão com problemas de energia resolvidos



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na sede do o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) neste domingo, 5, para acompanhar o monitoramento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e se negou a falar sobre a meta fiscal. Após conversa com jornalistas sobre a prova e a resolução de problemas de falta de luz em escolas do país, o mandatário voltou a ser questionado sobre a possibilidade de revisão da meta fiscal, mas desconversou com bom humor. “A meta fiscal você me pergunta segunda-feira, hoje é dia de Enem”, disse Lula a uma jornalista. A discussão sobre o possível descumprimento da meta de déficit zero voltou à tona desde a semana passada, após o próprio presidente afirmar que a meta de déficit zero “dificilmente” será alcançada no ano que vem. A fala contrariou o que tem sido defendido pela equipe econômica do governo , desagradou o mercado, com alta do dólar e dos juros, e elevou as cobranças ao ministro Fernando Haddad (PT), defensor da busca pelo “equilíbrio fiscal”. “Assim que tiver novidades, eu reporto”, declarou Haddad também a jornalistas na última sexta-feira, 3, evidenciando desconforto com a insistência quanto ao tema.

Sobre o Enem, o presidente Lula garantiu que “100% das escolas” estão com problemas de energia resolvidos. A declaração do mandatário ocorre após preocupações do Ministério da Educação e do Ministério de Minas e Energia com o corte no fornecimento de energia que afeta regiões de São Paulo desde o temporal da última sexta-feira, 3. Como o site da Jovem Pan mostrou, há moradores sem luz há mais de 40 horas e a previsão da Enel é que, em alguns casos, a situação seja solucionada apenas na terça-feira, 7. Apesar da preocupação, Lula afirmou que os problemas foram solucionados. “Essa tranquilidade do anuncio do ministro Camilo é muito importante porque estávamos um pouco preocupados com a informação por volta de 400 escolas não poderia ter o Enem por causa da chuva e falta de energia. Conversei ontem com ministro de Minas e Energia, que conversou com Camilo Santana e com a Agência Nacional, e eles se comprometeram que todas as escolas estariam prontas com energia consertada ou teria gerador. Às 10h liguei para o ministro Alexandre Silveira, ele estava em São Paulo garantindo que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos. Portanto, as crianças e jovens vão ter a possibilidade de fazer a prova”, afirmou o presidente, que desejou boa prova aos participantes.