Motta volta a descartar projeto da anistia e afirma: ‘Tira o foco das prioridades do País’

Desde o retorno do recesso parlamentar, o presidente da Câmara tem enfrentado pressão da oposição para colocar em votação projetos considerados essenciais, incluindo o PL da anistia

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, reafirmou sua decisão de não pautar o projeto de lei da anistia, que visa perdoar os investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Desde o retorno do recesso parlamentar, Mota tem enfrentado pressão da oposição para colocar em votação projetos considerados essenciais, incluindo o PL da anistia. No entanto, ele argumenta que a aprovação desse projeto poderia gerar conflitos ideológicos e econômicos, além de desviar a atenção de questões mais urgentes para o país.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República revelaram que alguns dos envolvidos nos atos antidemocráticos também estariam planejando o assassinato de autoridades, como o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário, Mota acredita que pautar o PL da anistia poderia provocar tensões com o STF e entre as forças políticas do país. Ele destaca que o foco deve estar em questões econômicas, como o impacto do tarifaço promovido pelo governo norte-americano, que afeta diversos setores da economia brasileira.

Além disso, Hugo Mota enfatiza a importância de priorizar a soberania nacional, mencionando a lei Magnitsky, que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Ele defende que, neste momento, a união entre o Congresso e o Planalto é crucial para enfrentar os desafios econômicos. Apesar da insistência da oposição em votar a anistia, Mota mantém sua posição de que essa não é uma prioridade para o país. A questão será discutida na próxima reunião de líderes, marcada para a semana seguinte.

Enquanto isso, Mota busca reafirmar sua autoridade e capacidade de diálogo, essenciais para sua liderança na Câmara. Ele acredita que, ao focar em questões econômicas e na soberania nacional, estará contribuindo para a estabilidade e o progresso do país.