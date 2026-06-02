Zema ironiza ministros do STF e ‘Gilmarpalooza’ em novo vídeo de ‘Os Intocáveis’

Sétimo episódio da sátira mostra Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e cita Vorcaro

Divulgação / Instagram @romeuzemaoficial Montagem com capturas de tela do 7º episódio de "Os intocáveis".



Pré-candidato à Presidência e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) publicou nesta terça-feira (2) um novo episódio da sua série de vídeos em redes sociais “Os Intocáveis”, em que satiriza os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e o Fórum de Lisboa, que ficou conhecido como “Gilmarpalooza” em referência ao ministro.

Na sátira, ele mostra uma ligação entre Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, falando sobre os luxos no Fórum de Lisboa e eventos paralelos ao encontro, conforme o vídeo, financiados por investigados pelo Supremo. “Somos um dos eventos jurídicos mais caros do mundo, muita cota, muito patrocinador. Muitos patrocinados investigados pelo próprio STF.”

O vídeo ainda cita o caso do Banco Master, simulando uma conversa entre os ministros sobre dinheiro de Daniel Vorcaro, insinuando que haveria perdas no evento devido à corte de patrocínio do banqueiro preso. “O master fora do jogo. Pois é, só em 2024 foram 8,3 milhões na agenda paralela, jantares, jatinho, degustação de whisky. Isso faz falta, digníssimo.”

A sátira ainda ironiza pagamento de passagens com dinheiro público e fala de luxos de Gilmar Mendes, citando roupas e relógios caros. “Gravata italiana, 960 reais; Rolex Day-Date em ouro amarelo, 395 mil reais; passagens e viagens pagas pelos três poderes, um milhão e 340 mil reais. Ser um ministro com patrimônio de 20 milhões de reais: não tem preço.”

Outro ponto do vídeo é a presença de um círculo vermelho com o nome do ex-governador impresso cortado nas roupas de Gilmar Mendes em todas as cenas da sátira. O ministro e o pré-candidato estão em conflito desde a publicação de um vídeo da série em 1º de março. Esse é o sétimo episódio de “Os Intocáveis” de Zema, que está publicando desde o dia 23 de fevereiro.

Assista ao 7º episódio de “Os Intocáveis”