Por que Motta deveria votar o PL da Anistia?

É crucial que viremos a página das disputas políticas e institucionais para que o país avance com reformas que beneficiem a população brasileira

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Hugo Motta retoma sua cadeira na Câmara dos Deputados após protesto de parlamentares aliados de Jair Bolsonaro



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta deveria colocar em votação o PL da Anistia por várias razões. A primeira: corrigir uma série de erros e excessos cometidas pelo STF no julgamento do 8 de Janeiro. Entre os erros estão: falta de individualização de condutas, penas excessivas e punição de acordo com posicionamento ideológico das redes sociais, conforme evidenciado por mensagens da “Vaza Toga”.

Vale lembrar que alguns dos motivos alegados levaram também a anulação da Lava a Jato. Por que seria diferente agora? O segundo motivo é que foi promessa de campanha de Hugo Motta. Colocar em votação não significa que o PL será aprovado, mas é um direito da maioria, do pleno.

E o terceiro e último motivo seria a pacificar o país. É crucial que viremos a página das disputas políticas e institucionais para que o país avance com reformas que beneficiem a população brasileira.

