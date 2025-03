Marcos Crivella e Otoni de Paula defendem Marcos Pereira em polêmica sobre Anistia

Presidente do Republicanos foi alvo de críticas do pastor Silas Malafaia, que o chamou de cretino por sugerir que a votação do Projeto de Lei ocorra apenas em 2026

Reprodução/Instagram/@marcospereira1010 Crivella enfatizou que o projeto é predominantemente do partido Republicanos



Os deputados Marcelo Crivella, do Republicanos, e Otoni de Paula, do MDB, manifestaram apoio a Marcos Pereira, que foi alvo de críticas do pastor Silas Malafaia. Malafaia se referiu a Pereira de maneira pejorativa, chamando-o de cretino, após o deputado sugerir que a votação do Projeto de Lei da Anistia, que pode beneficiar aqueles envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, ocorra apenas em 2026. Em sua defesa, Crivella enfatizou que o projeto é predominantemente do partido Republicanos e que Pereira não está se opondo à proposta. Otoni de Paula, por sua vez, considerou as críticas de Malafaia como injustas e ressaltou o respeito que Pereira possui entre seus colegas no Congresso Nacional.

“Quero manifestar minha solidariedade ao deputado Marcos Pereira diante dos ataques sofridos por um outro pastor, o pastor Silas Malafaia, que o chamou de cretino. Segundo Malafaia, ele é contra a anistia, mas em nenhum momento ele disse isso. A posição é técnica, ele é um advogado. O que ele disse é que ninguém pode ser anistiado antes de ser julgado. (…) Ele é respeitado por todos nessa casa, seja deputados da esquerda ou de direita. Ninguém ousou no parlamentado chamar o deputado Marcos Pereira de cretino. Eu lamento que quem o fez, não deveria ter feito, porque é um pastor”, afirmou Otoni, em discurso na Câmara dos Deputados.

A polêmica teve início durante uma entrevista de Pereira à CNN, onde ele afirmou que a discussão sobre a anistia deveria ser adiada até após as próximas eleições presidenciais. “Esse tema da anistia é um tema muito sensível. Nós não debatemos ainda esse tema na bancada do Republicanos. Nós temos hoje uma bancada de 44 deputados federais e precisa ser debatido. O sentimento que eu tenho, das minhas conversas individuais com os meus colegas de partido, é de que há um amplo favoritismo da bancada para apoiar essa pauta, porque entendem esses colegas que algumas penas estão exageradas. (…) O ideal é que o debate de 2026 seja feito sem essa pauta, que eu penso que não só contamina o debate da eleição presidencial como também a própria governabilidade e a própria atuação da Câmara e do Senado”, disse Pereira na entrevista.

Essa declaração provocou a reação de Malafaia, que utilizou suas redes sociais para atacar Pereira, alegando que suas ações envergonham a Igreja Universal. “Estou em um misto de indignação e vergonha. O pastor Marcos Pereira envergonha a Igreja Universal e todos os evangélicos. Ontem, ele deu uma entrevista na CNN dizendo que o projeto da anistia não deve ser votado agora porque ele contamina o debate de 2026. Tem que ser muito cretino para falar isso. Nesta mesma entrevista ele diz que Lula está experiente e sabe fazer política. Sabe por que ele diz isso? Porque o partido dele tem ministério neste governo e tem cargos”, diz Malafaia no vídeo.

Malafaia também fez um apelo aos políticos do Republicanos, pedindo que se posicionassem a favor da anistia, em resposta à declaração de Pereira. ” O governador Tarcísio, que é do Republicanos, estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor. A Damares é a favor da anistia, o general Mourão. Gente expoente do partido. Quem é você? Essas pessoas, ou saem deste partido ou se posicionam veementemente contra ele.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias