Ibaneis diz estar decepcionado com atual governadora do DF; Celina rebate

Em resposta ao antigo aliado, a atual governadora Celina Leão afirmou que ‘sucessão nunca será submissão’

Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) postou um vídeo nas redes sociais dizendo que teve muitas decepções com a atual governadora, Celina Leão( PP-DF). Ibaneis negou rompimento, mas falou em ‘realinhamento de posições’.

Cada vez mais isolado na disputa pelo Senado e escanteado pelo PL, Ibaneis agora tomou uma medida mais drástica com sua ex- aliada.

O vídeo foi postado nas redes sociais do emedebista após uma reunião com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz e o deputado federal Rafael Prudente. O ex chefe do executivo afirma estar insatisfeito com decisões de Celina.

“Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos e de onde tiramos o desastre que existia no DF. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições, porque o MDB é um partido grande”.

“Não vamos abrir mão das prerrogativas do mdb e daquilo que construímos e reconstruímos. Brasília era uma cidade destruída pelos governos que se passaram. Não vou aceitar, de modo algum, que Brasília volte ao desastre que viveu”, completou.

O presidente do partido, Baleia Rossi também se pronunciou e disse que não há hipótese do MDB não participar da chapa majoritária ao GDF e que portanto, o partido não vai apoiar Celina nas eleições de 2026.

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Celina Leão rebate

Em resposta ao antigo aliado, a atual governadora Celina Leão afirmou que “sucessão nunca será submissão”.

“É público, todos sabem que eu herdei uma grave crise no BRB. Herdei também um rombo bilionário nas contas públicas. Eu tenho trabalhado dia e noite para resolver todos esses problemas. tomando decisões que às vezes desagrada a muitos”

“Não sou mais vice-governadora, sou governadora. e governar exige acima de tudo compromisso com os fatos”, pontuou.

O ex-governador também mencionou que as principais lideranças da sigla defendem a construção de um novo projeto político, com foco na continuidade administrativa, mas sem necessariamente manter a atual composição. Apesar do tom crítico, ele ponderou que o movimento não representa um rompimento completo com todos os aliados.

A declaração marca uma mudança significativa no cenário político do Distrito Federal, com impacto direto nas articulações para as eleições.

Ibaneis estava contando com o apoio do PL, mas o partido já anunciou Michelle Bolsonaro e Bia kicis como candidatas ao senado federal. O deputado federal Alberto Fraga afirmou que Celina leão separou o joio do trigo, relembrando o episódio do banco master envolvendo Ibaneis.

“ O ex- governador Ibaneis Rocha, atolado em denúncias no escândalo bilionário do Banco Master vendo que a governadora no exercício do seu mandato está tomando as providências necessárias para continuar ou pelo menos diminuir o rombo bilionário, deixado por ele, agora resolveu enfrentar, dizendo que vai romper com a governadora Celina Leão. Celina não é minha candidata mas eu acho que ela está corretíssima quando separou o joio do trigo, essa turma que dilapidou o patrimônio do Distrito Federal, tem que estar fora do governo mesmo”.

Celina foi vice-governadora de Ibaneis durante o segundo mandato do emedebista no Palácio do Buriti. Quando deixou o cargo para disputar uma vaga no senado, Ibaneis chegou a declarar apoio à reeleição da atual governadora.