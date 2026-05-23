Datafolha: 88% dos eleitores de Flávio defendem candidatura após caso ‘Dark Horse’

Apesar das revelações sobre pedido de financiamento a Daniel Vorcaro, maioria dos apoiadores mantém confiança no senador; parlamentar oscilou de 35% para 31% das intenções de voto

SERGIO LIMA / AFP Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro



Pesquisa Datafolha realizada nos dias 20 e 21 de maio aponta que 88% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) defendem que o senador siga na disputa pela presidência da República, mesmo após as revelações do caso “Dark Horse”. O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07489/2026, ouviu 2.004 pessoas em 139 cidades e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.

Apesar do apoio da base, a pesquisa registrou impacto na intenção de votos do senador. Na simulação de primeiro turno, Flávio Bolsonaro passou de 35% para 31%. No segundo turno, o índice oscilou de 45% para 43%. No mesmo período, o presidente Lula (PT) oscilou de 38% para 40% no primeiro turno e de 45% para 47% em um eventual embate direto.

O caso “Dark Horse” refere-se ao pedido de financiamento feito pelo senador ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para a produção de um filme sobre a campanha de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro admitiu o encontro e a solicitação de recursos após ter negado o episódio inicialmente. Vorcaro está preso e sua rede de contatos é alvo de investigação.

Entre os eleitores que declaram voto no senador, 72% tomaram conhecimento do caso. Nesse grupo, 73% afirmam que mantêm a confiança no pré-candidato e 53% avaliam que ele agiu corretamente ao solicitar o dinheiro. Os dados contrastam com a visão do eleitorado geral, no qual 64% desaprovam a conduta do parlamentar e 48% defendem a retirada da candidatura.

Na hipótese de Flávio Bolsonaro não participar do pleito, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aparece como a sucessora favorita para 60% dos eleitores do senador e 39% do total de entrevistados. Outros nomes mencionados pelos apoiadores de Flávio são o deputado Eduardo Bolsonaro (15%), Romeu Zema (13%) e Ronaldo Caiado (10%).