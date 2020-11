Ibope no Recife: Marília Arraes tem 45% das intenções e João Campos tem 39% no 2º turno

Candidato do PSB tinha ficado em primeiro lugar no primeiro turno das eleições, mas foi ultrapassado pela prima na primeira pesquisa Ibope para 2º turno

Elencando o segundo lugar com 27,9% dos votos válidos no primeiro turno das eleições municipais do Recife, a candidata Marília Arraes (PT) alcançou o primo João Campos (PSB) nas intenções de voto para o segundo turno na capital pernambucana. Segundo a pesquisa Ibope, divulgada na noite desta quarta-feira, 18. A petista tem 45% das intenções diante de 39% para o psbista. Ao todo, 1001 candidatos foram ouvidos entre os dias 16 e 18 de novembro. A pesquisa mostrou, ainda, que 15% das pessoas declararam voto branco ou nulo e 1% delas não sabe ou não respondeu. Dentro da margem de erro, de três pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Dentro dos votos válidos – que excluem brancos, nulos e indecisos – a candidata tem 53% das intenções e o candidato tem 47%. Marília Arraes e João Campos são primos e deputados federais eleitos por Pernambuco em 2018. A petista carrega o sobrenome do avô, Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, era do partido do primo, mas entrou no Partido dos Trabalhadores no começo de 2016; o candidato do PSB, por sua vez, leva o sobrenome do pai, Eduardo Campos, também ex-governador do estado e neto de Miguel Arraes. O nível de confiança da pesquisa Ibope é de 95%.