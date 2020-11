Ibope no RJ: Eduardo Paes lidera com 69% dos votos válidos, contra 31% de Crivella

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, bispo licenciado da Igreja Universal sofre alta rejeição do eleitor da capital fluminense

Montagem/Reprodução Resultado foi divulgado pelo TSE na tarde deste domingo, 15



Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 18, mostra o candidato do DEM à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na liderança, com 69% dos votos válidos, contra 31% do atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos – este é o primeiro levantamento do instituto com a simulação do segundo turno. No domingo, 15, Paes recebeu 974.804 votos (37,01%), e Crivella, 576.825 votos (21,90%), segundo apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%. Os eleitores da capital do Rio vão às urnas no dia 29 de novembro para decidir quem irá administrar a cidade pelos próximos quatro anos.

Em relação aos votos totais, Paes possui 53%, contra 23% do atual prefeito, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 21% e 2% não sabem ou não responderam. O candidato do DEM se destaca entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, com 63% da preferência, os mais jovens, entre 16 e 24 anos (61%) e os mais velhos, com 55 anos ou mais (61%), e os católicos (64%). Entre os que ganham até um salário mínimo, o índice é de 47%. Crivella, por sua vez, possui melhor desempenho entre homens (31%), os que têm entre 35 a 44 anos (31%), e evangélicos (45%) – o Republicanos é uma espécie de braço político da Igreja Universal do Reino de Deus.