ICE divulga foto de Alexandre Ramagem após prisão; veja

O ex-deputado foi detido nos EUA depois de fugir para o país por ser condenado de tentativa de golpe de Estado no Brasil

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Ramagem, ex-deputado federal



O governo dos Estados Unidos divulgou uma imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, nesta terça-feira (14), após ser preso pelos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) na segunda-feira (13).

A foto mostra os dados pessoais do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no site oficial do departamento e a unidade onde ele está detido.

Prisão de Ramagem

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi detido na região de Orlando, na Flórida. Por ter pedido asilo no país, ele não pode ser extraditado imediatamente. Em nota, a Polícia Federal confirmou a prisão e afirmou que ela aconteceu em cooperação com as autoridades policiais dos EUA.

A PF espera que ele seja extraditado, ou poderá buscá-lo por ser foragido da Justiça. Ramagem teve o mandato cassado em 18 de dezembro, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados também declarou a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ramagem foi condenado por participação na tentativa de golpe para reverter o resultado das eleições de 2022. Após a condenação, ele deixou o país e fugiu para os EUA, em setembro.

O bolsonarista Paulo Figueiredo disse que uma empresa dele nos EUA está prestando assistência a Ramagem e que a prisão dele não tem relação com o processo no Brasil. “Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE – procedimento comum na Flórida”, escreveu no X.