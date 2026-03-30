Idade, escolaridade e religião: veja recortes das últimas pesquisas eleitorais

Lula lidera a corrida entre os mais velhos, mas perde para Flávio Bolsonaro entre os que mais estudaram

PR e Agência Senado Flávio tem maior número de intenções de votos entre os evengélicos



O estudo publicado pela Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (30) aponta que, quanto maior o grau de escolaridade dos eleitores, maior a intenção de votos para presidência ao pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em caso de segundo turno.

A pesquisa indica que, em nível de escolaridade de ensino fundamental, o atual presidente Lula (PT) tem 50,2% dos votos, enquanto Flávio possui 39,6% das intenções. Já entre pessoas com ensino médio completo, as intenções de voto do petista caem para 42,0%, e entre os que têm ensino superior completo diminuem mais ainda para 39,1%.

Para o senador, as intenções sobem de 46,9% entre os que têm ensino médio completo para 50,2% entre os que completaram ensino superior. Em outra pesquisa, também divulgada nesta segunda, realizada pelo BTG Pactual/Nexus, o padrão segue representado. Em cenário de primeiro turno, analisando quem tem até o ensino fundamental completo, as intenções de voto para Lula são de 52%, enquanto Flávio tem 32%.

Já entre os que têm ensino médio completo, as intenções de voto para o petista caem para 34%, enquanto o senador sobe para 45%. Eleitores com ensino superior completo se dividem entre 38% que votariam em Lula, enquanto 33% escolheriam Flávio.

Idade

Lula, porém, apresenta maior intenção de votos entre as duas pontas das idades dos eleitores, em caso de disputa em segundo turno. O presidente tem 49,8% das intenções de voto entre eleitores de 16 a 24 anos, sua melhor marca. Em segundo lugar, estão os eleitores com 60 anos ou mais, com 47,1%. Nessas faixas, Flávio tem 39,4% e 41,4% das intenções, respectivamente.

Entretanto, os números mudam no estudo do BTG/Nexus. Em cenário de primeiro turno, 37% dos jovens entre 16 e 24 anos dizem que votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 36% escolheriam Lula, deixando os dois candidatos empatados. Porém, analisando o eleitorado com 60 ou mais anos, o atual presidente segue em vantagem, com 50% das intenções, frente aos 32% do senador.

Religião

O estudo do BTG Pactual/Nexus aponta que, em cenário de primeiro turno, com participação de Ronaldo Caiado (PSD), 46% dos que se dizem católicos votariam em Lula, enquanto 33% escolheriam Flávio. Já entre os evangélicos, 53% afirmam que votariam no senador, enquanto apenas 27% apontam Lula como potencial candidato.

A Paraná Pesquisas aponta que 50,4% dos que dizem votar em Lula não frequentaram nenhuma celebração religiosa nos últimos 10 dias, e 51,5% dos eleitores de Flávio dizem que sim.

Paraná Pesquisas

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de março de 2026, com 2080 eleitores em 26 estados, com grau de confiança de 95,0%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00873/2026.



BTG/Nexus

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de março de 2026, com 2006 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07875/2026.