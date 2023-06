Ipec: Aprovação do governo Lula cai dois pontos, e avaliação de ‘péssimo, ruim ou regular’ já chega a 59%

Pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira; margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

O presidente Lula foi avaliado em pesquisa do Ipec entre os dias 1º a 5 de junho



A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) entre aqueles que consideram a gestão do petista positiva caiu de 39% para 37% em pesquisa elaborada pelo Ipec, divulgada nesta sexta-feira, 9. O levantamento, encomendado pelo jornal “O Globo”, também indicou que cresceu de 26% para 27% a taxa entre os que avaliam o governo entre “ruim” e “péssimo”. Entre os que classificam a gestão regular, houve aumento de 30% para 32%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Três por cento não souberam ou não quiseram responder. O último levantamento havia sido divulgado no dia 11 de abril. A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 1° e 5 de junho. O Ipec divulgou a primeira pesquisa de avaliação do governo Lula no dia 19 de março. Na ocasião, a avaliação sobre a gestão do presidente era de 41% entre os que responderam “ótimo’ ou ‘bom”, 24% classificavam o governo como “ruim’ ou ‘péssimo” e 30% o consideravam regular.